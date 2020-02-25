Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

Мужчина выйдет из колонии.

В Калининграде освободили по УДО бывшего главу ФСИН, хотя год назад отказали в этом. Об этом "ТАССу" сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера прокомментировали чиновники

Александр Реймер ранее был осужден за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Расследование коррупционного дела началось еще в 2017 году. Мужчине вменяли хищение средств в размере 2,2 млн рублей во время закупки электронных браслетов. В результате Реймера осудили на восемь лет колонии.

Ранее в "Кресты" пытались передать сухари с гашишем.

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