Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

В Калининграде освободили по УДО бывшего главу ФСИН, хотя год назад отказали в этом. Об этом "ТАССу" сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера
прокомментировали чиновники
Александр Реймер ранее был осужден за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Расследование коррупционного дела началось еще в 2017 году. Мужчине вменяли хищение средств в размере 2,2 млн рублей во время закупки электронных браслетов. В результате Реймера осудили на восемь лет колонии.
Ранее в "Кресты" пытались передать сухари с гашишем.
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