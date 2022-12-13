Ленобласть предоставит предпринимателям 613,2 млн рублей безвозвратных субсидий

Компенсацию бизнесмены смогут получить по 11-ти направлениям.

Бизнесмены Ленинградской области получат безвозвратные субсидии из регионального бюджета. Размер субсидий в 2023 году составит 613,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Средства будут предназначены для возмещения затрат и пополнение оборотных средств, а также для развития бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта, в рамках которого происходит поддержка среднего и малого бизнеса. В общей сложности компенсацию возможно получить по 11-ти направлениям, в том числе – по договорам лизинга, уплате процентов по кредитам, модернизации производства товаров и т.д.

Отметим, что правительство Ленобласти также ведёт приём заявок дошкольным учреждениям и субъектам МСП в сфере народных художественных промыслов и ремёсел.

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Фото: Piter.TV