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Ленобласть предоставит предпринимателям 613,2 млн рублей безвозвратных субсидий
Сегодня, 12:57
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Ленобласть предоставит предпринимателям 613,2 млн рублей безвозвратных субсидий

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Компенсацию бизнесмены смогут получить по 11-ти направлениям.

Бизнесмены Ленинградской области получат безвозвратные субсидии из регионального бюджета. Размер субсидий в 2023 году составит 613,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Средства будут предназначены для возмещения затрат и пополнение оборотных средств, а также для развития бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта, в рамках которого происходит поддержка среднего и малого бизнеса. В общей сложности компенсацию возможно получить по 11-ти направлениям, в том числе – по договорам лизинга, уплате процентов по кредитам, модернизации производства товаров и т.д.

Отметим, что правительство Ленобласти также ведёт приём заявок дошкольным учреждениям и субъектам МСП в сфере народных художественных промыслов и ремёсел. 

Ранее мы сообщили о том, что контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Киришах.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, предпринимательство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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