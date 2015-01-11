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Субсидий на 52,5 млн рублей получат садоводы из Ленобласти
Сегодня, 19:51
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Субсидий на 52,5 млн рублей получат садоводы из Ленобласти

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Областной бюджет оплатит до 90% стоимости этих работ.

В Ленинградской области 18 садоводческих некоммерческих товариществ получат субсидии в размере 52,5 млн рублей, передают в пресс-службе правительства области. 

Деньги на поддержку электроснабжения и установку автоматической системы учёта электроэнергии получат 11 СНТ. На строительство и реконструкцию подъездных дорог – 4 СНТ, на строительство систем водоснабжения – 3 СНТ. Областной бюджет оплатит до 90% стоимости этих работ.

Ранее спасатели Ленобласти будут работать в особом режиме на время аномальной жары. Сотрудники аварийно-спасательной службы вышли на круглосуточное дежурство в местах с большим количеством людей.

Фото: phxere
 

Теги: садоводы, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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