Субсидий на 52,5 млн рублей получат садоводы из Ленобласти

Областной бюджет оплатит до 90% стоимости этих работ.

В Ленинградской области 18 садоводческих некоммерческих товариществ получат субсидии в размере 52,5 млн рублей, передают в пресс-службе правительства области.

Деньги на поддержку электроснабжения и установку автоматической системы учёта электроэнергии получат 11 СНТ. На строительство и реконструкцию подъездных дорог – 4 СНТ, на строительство систем водоснабжения – 3 СНТ. Областной бюджет оплатит до 90% стоимости этих работ.

Ранее спасатели Ленобласти будут работать в особом режиме на время аномальной жары. Сотрудники аварийно-спасательной службы вышли на круглосуточное дежурство в местах с большим количеством людей.

Фото: phxere

