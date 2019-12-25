Власти Петербурга выделят около 13 миллионов рублей на зарплаты сотрудникам бань

Решение озвучено губернатором Александром Бегловым.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы выделят субсидии на зарплаты сотрудникам бань. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее решение озвучил градоначальник Петербурга Александр Беглов. На эту инициативу выделят 13 миллионов рублей. Деньги пойдут на зарплаты сотрудникам.

Таким поддержать субсидией 13 городских общественных бань.

Ранее мы сообщали о том, что с начала октября садовники высадили в Петербурге около пяти тысяч деревьев.

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