С начала октября садовники высадили в Петербурге около пяти тысяч деревьев

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Северной столице высадили около пяти тысяч деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
Известно, что специалисты садово-парковых хозяйств высадили 4780 деревьев, 14 600 кустов и 119 050 цветов. Также специалисты намерены концу месяца подготовить городские территории к зиме.
Планируется, что в ближайшее время в Петербурге соберут упавшую листву, сделают генеральную уборку и законсервируют объекты.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за неделю на утилизацию вывезли 376 люминесцентных ламп.
Фото:Комитет по благоустройству
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