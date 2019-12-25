С начала октября садовники высадили в Петербурге около пяти тысяч деревьев

Также к концу месяца специалисты полностью подготовят городские территории к зиме.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Северной столице высадили около пяти тысяч деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Известно, что специалисты садово-парковых хозяйств высадили 4780 деревьев, 14 600 кустов и 119 050 цветов. Также специалисты намерены концу месяца подготовить городские территории к зиме.

Планируется, что в ближайшее время в Петербурге соберут упавшую листву, сделают генеральную уборку и законсервируют объекты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за неделю на утилизацию вывезли 376 люминесцентных ламп.

Фото:Комитет по благоустройству