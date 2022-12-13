  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Негосударственные театры Петербурга получат более 100 млн рублей на постановку спектаклей
Сегодня, 10:57
149
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Негосударственные театры Петербурга получат более 100 млн рублей на постановку спектаклей

0 0

Средства передадут театрам-победителям различных премий. Точный список получателей субсидии будет определён в ходе конкурса.

В 2023 году на субсидии негосударственным театрам Северной столицы направят 100,8 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Средства предоставляются для постановки и проведения спектаклей. Названный объём средств стал самым большим поступлением для частных театров от правительства города за последние годы.

Добавим, что деньги предоставят учреждениям, обладающим премиями и наградами. В частности, речь идёт о победителях всероссийской премии "Золотая маска" и высшей театральной премии Санкт‑Петербурга "Золотой софит". Для определения обладателей субсидии будет проведён конкурс.

Ранее мы сообщили о том, что программу трудоустройства молодых петербуржцев с инвалидностью продлили до 2025 года.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии