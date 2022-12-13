Негосударственные театры Петербурга получат более 100 млн рублей на постановку спектаклей

Средства передадут театрам-победителям различных премий. Точный список получателей субсидии будет определён в ходе конкурса.

В 2023 году на субсидии негосударственным театрам Северной столицы направят 100,8 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Средства предоставляются для постановки и проведения спектаклей. Названный объём средств стал самым большим поступлением для частных театров от правительства города за последние годы.

Добавим, что деньги предоставят учреждениям, обладающим премиями и наградами. В частности, речь идёт о победителях всероссийской премии "Золотая маска" и высшей театральной премии Санкт‑Петербурга "Золотой софит". Для определения обладателей субсидии будет проведён конкурс.

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