Программу трудоустройства молодых петербуржцев с инвалидностью продлили до 2025 года

В рамках проекта выпускники-инвалиды будут направлены на стажировку в приоритетном порядке.

В Северной столице продлевается программа мероприятий, направленная на трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья молодого возраста. Согласно изменениям, которые внёс губернатор Петербурга Александр Беглов, она будет действовать до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, ранее программа распространялась на период 2019-2022 г.г. В список мероприятий входили профориентационные семинары и тренинги для успешной самопрезентации и трудоустройства. Кроме того, для инвалидов молодого возраста создавали индивидуальные планы профразвития. Наконец, в рамках проекта выпускники с ограниченными возможностями будут направлены на стажировку в приоритетном порядке.

За прошлый год в Петербурге удалось найти работу 91-ому горожанину с инвалидностью в молодом возрасте.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили чат-бот по качеству питания в школах.

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