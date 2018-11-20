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Субподрядчик "Метростроя" сокращает штат: сотрудники перейдут в стройкомпанию "БСК"
Сегодня, 11:32
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lesjasap

Субподрядчик "Метростроя" сокращает штат: сотрудники перейдут в стройкомпанию "БСК"

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"СМУ-11 Метрострой" уволит более трехсот сотрудников из-за оптимизации штата.

В компании "СМУ-11 Метрострой" заявил о сокращении рабочего штата. Субподрядчик "Метростроя" расстанется с 325 сотрудниками. некоторое количество уволенных работников перейдет в строительную фирму "БСК". Об этой ситуации рассказал председатель территориальной профсоюзной организации "Метростроя" Виктор Зорька.

Отметим, что коллектив будет урезан уже в начале этого года. Ранее стало известно о том, что правительство Санкт-Петербурга расторгли с предприятием три заключенных контракта и четырех.Однако, ветка метро "Красносельская-Калининская" будет достроена.

Напомним, что присяжные Петербурга вынесли обвинительный вердикт пьяному убийце.

Фото: Piter.tv

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Теги: метрострой, сму-11, субподрядчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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