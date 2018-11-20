Присяжные Петербурга вынесли обвинительный вердикт пьяному убийце

Первичное заключение прошло в рамках судебного заседания.

В Калининском районном суде присяжные вынесли обвинительный приговор местному жителю, который до смерти забил своего друга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что преступление совершено 10 февраля 2018 года. Фигурант расследования дважды ударил жертву ножом, а после нанес еще 25 ударов неустановленным тупым предметом. В результате петербуржец скончался на месте.

Отметим, что обвиняемый не признал вину. Михаил Черных пытался доказать присяжным, что всему виноват алкоголь: он не мог убить, так как был обессилен. Также мужчина давил на то, что потерял в той ситуации очки, а без них он ничего не видел.

Коллегия сочла вину гражданина доказанной.

Фото: Piter.tv