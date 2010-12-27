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В выходных в Ленобласти ожидается потепление
Сегодня, 17:53
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Rybka123

В выходных в Ленобласти ожидается потепление

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В воскресенье температура поднимется до +5 градусов

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" информирует жителей Ленинградской области о похолодании на выходных.

Согласно прогнозу синоптиков 23 февраля в регионе порывы ветра будут умеренными. Температура воздуха ночью будет достигать – 12…-17 градусов, а днем поднимется до -3…+2 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В воскресенье погода порадует резким потеплением. Ночью температура будет достигать +1…-4 градусов, а днем поднимется до +5 градусов.

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Фото: pixabay.com

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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