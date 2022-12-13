Субботники в Ленобласти стартуют 10 апреля

Мероприятия запланированы с 10 апреля по 8 мая.

На территории Ленинградской области администрация запланировала проведение субботников. Известно, что от региональных властей в мероприятиях по уборке общественных пространств и памятных мест примут участие порядка двух тысяч сотрудников. Эти субботники запланированы в период с 10 апреля по 8 мая. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ведомства. Дополнительно к участию приглашены все активисты и неравнодушные жители. В текущий момент профильный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с комитетом по цифровому развитию заканчивают подготовку интерактивной карты. На этом документе будут указаны все сведения, касающиеся субботников, а также данные о региональных и муниципальных организаторах. Дополнительно включить адреса для уборки могут и пользователи.

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Фото: Piter.tv