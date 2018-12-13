Субботники продолжаются: на Дальней улице убрали несанкционированную свалку

Местные жители обратились за помощью в общественную приемную депутата Александра Петрова.

На Дальней улице Выборга прошел субботник на месте несанкционированной свалки. Мероприятие прошло по инициативе местных жителей: они обратились в общественную приемную депутата МО "Город Выборг" Александра Петрова.

По многочисленным обращениям в приемную депутата по 16-му округу Александру Петрова было принято решение о проведении этой акции. Улица Дальняя находится в лесном массиве, здесь расположены частные дома муниципального фонда, а еще люди просто любят гулять и иногда мусорят. Депутат мгновенно отреагировал на обращение, работы уже начались. Виктор Гришкин, помощник депутата

Акцию поддержала компания "РАСЭМ", которая выделила своих рабочих и технику. До этого специалисты предприятия выезжали на объект, чтобы определить объем работю.

Мы оперативно отреагировали, выехали на место, определили объемы работ. Сейчас мы видим работу спецтехники, которая проводит уборку и загрузку мусора. Для этих целей привлечены экскаватор-погрузчик и самосвал системы "мультилифт". В работах участвуют 6 наших рабочих: их цель - убрать и вывезти эти свалки Денис Зубенко, директор ООО "РАСЭМ"

В результате субботника несанкционированная свалка была полностью ликвидирована. Такие акции проходят в Выборге всю весну и будут продолжаться дальше. Каждый житель может обратиться в приемную депутата по своему округу.

Сейчас работают все приемные, данные о часах их работы можно увидеть на официальном сайте МО "Выборгский район". Ранее мы публиковали видео: в Харитоново установят уличный тренажерный комплекс

Видео: Piter.TV