Видео: в Харитоново установят уличный тренажерный комплекс

Сегодня глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин встретился с инициативной группой жителей Харитоново и обсудил благоустройство спортивной площадки микрорайона, а именно - установку уличного тренажерного комплекса.

Жители Харитоново давно просили чтобы облагородили спортивную площадку. По их инициативе и по инициативе депутатов есть возможность поставить современные всевозрастные антивандальные тренажеры. Сегодня мы специально собрали активных жителей для того чтобы определить именно место установки. И приняли решение что лучше ее поставить здесь (на спортплощадке). Мы сюда еще раз приедем чтобы учесть мнение всех жителей во избежание разночтений.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"