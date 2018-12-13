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Видео: в Харитоново установят уличный тренажерный комплекс

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Тренажеры в скором времени появятся на спортивной площадке микрорайона.

Сегодня глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин встретился с инициативной группой жителей Харитоново и обсудил благоустройство спортивной площадки микрорайона, а именно - установку уличного тренажерного комплекса. 

Жители Харитоново давно просили чтобы облагородили спортивную площадку. По их инициативе и по инициативе депутатов есть возможность поставить современные всевозрастные антивандальные тренажеры. Сегодня мы специально собрали активных жителей для того чтобы определить именно место установки. И приняли решение что лучше ее поставить здесь (на спортплощадке). Мы сюда еще раз приедем чтобы учесть мнение всех жителей во избежание разночтений.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Фото, видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, зож, ленобласть, новости выборга, спорт, тренажеры
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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