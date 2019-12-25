На Смоленском лютеранском кладбище прошёл субботник с участием волонтёров

Добровольцы, представители КГИОП и реставраторы отчистили надгробия и аллеи в рамках проекта "Открытый город".

Участники проекта "Открытый город" провели субботник на Смоленском лютеранском кладбище. Как сообщила пресс-служба КГИОП, в мероприятии были задействованы волонтёры, сотрудники ведомства и реставраторы.

В ходе субботника от грязи были отчищены аллеи и памятники, а также проведена инспекция в историческом некрополе. Кроме того, реставраторы проконтролировали отмывку 50-ты памятников, среди которых – надгробия военного врача Карла Соколовского астронома Федора фон Шуберта.

В ведомстве напомнили, что подобные мероприятия регулярно проводятся на территории кладбища с апреля.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП выдал задание на работы по реставрации памятника на могиле Виталия Бианки.

Фото: Telegram / КГИОП