Суббота в Петербурге будет облачной и дождливой

В субботу, 6 ноября, в Петербурге будет дождливо и облачно. Ночью и днем ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Столбики термометров покажут +5..+7 градусов тепла. В течение дня будет преимущественно облачная погода. Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление ночью повысится, а днем практически меняться не будет.
Ранее в Ленобласти в субботу ожидаются дожди со снежной крупой.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все