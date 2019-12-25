Суббота в Петербурге будет облачной и дождливой

Столбики термометров покажут +5..+7 градусов тепла.

В субботу, 6 ноября, в Петербурге будет дождливо и облачно. Ночью и днем ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров покажут +5..+7 градусов тепла. В течение дня будет преимущественно облачная погода. Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление ночью повысится, а днем практически меняться не будет.

Ранее в Ленобласти в субботу ожидаются дожди со снежной крупой.

Фото: Piter.tv

