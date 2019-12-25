В Ленобласти в субботу ожидаются дожди со снежной крупой

Температура воздуха составит +2..+7 градусов тепла.

В субботу, 6 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная, местами с прояснениями погода. Синоптики сообщают, что днем в некоторых районе будет идти снежная крупа с дождем. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха составит +2..+7 градусов тепла. Направление ветра юго-западное, западное, его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем будет меняться мало.

Ранее зз-за непогоды вход в ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатным. Петербуржцы смогут прийти в парк бесплатно 5 ноября.

Фото: пресс-служба МЧС, pexels