Суббота в Петербурге будет холодной и бесснежной

Температура воздуха днем -13...-15.

Грядущая суббота, 16 января, будет для Петербурга холодной и бесснежной. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Небольшой снег пройдет в городе только ночью, днем существенных осадков не ожидается. Погода будет облачной с прояснениями, ветер северных направлений подует с порывами не сильнее 7 м/с. Ночью температура воздуха составит -18...-20 градусов, в пригородах местами и до -24 градусов, а днем воздух в городе потеплеет до -13...-15. На дорогах по-прежнему возможна гололедица, атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Ленобласти, тем временем, обещают морозные выходные.

Фото: Piter.TV