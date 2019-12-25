Капитана погибшего катера признали виновным в аварии в Финском заливе

Суд назначил погибшему капитану штраф за столкновение с "Хивусом-10".

В Петербурге суд огласил приговор капитану маломерного судна ИЖОРА 500, погибшему после столкновения с судном на воздушной подушке "Хивус-10". Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Авария произошла днем 11 февраля 2025 года в Финском заливе примерно в 800 метрах от берега.

По материалам суда, капитан управлял катером с истекшим удостоверением судоводителя. Документ перестал действовать еще 1 июня 2020 года. При возникновении опасности столкновения мужчина продолжил движение, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с "Хивусом-10". В результате Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС России был причинен ущерб на сумму 2,275 млн руб.

Суд назначил капитану наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб., однако освободил его от наказания в связи со смертью. За МЧС также признали право на возмещение причиненного ущерба. Вопрос о выплате 2,275 млн руб. будет рассмотрен отдельно в рамках гражданского судопроизводства.

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Фото: Piter.TV