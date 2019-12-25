ЕМИАС внедрили во всех отделениях больницы Святого Георгия

Беглов и Собянин проверили работу ЕМИАС в больнице Святого Георгия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу Единой медицинской информационно-аналитической системы в городской больнице Святого Георгия. Врачи показали руководителям работу платформы в ординаторской кардиореанимации. Больница стала одним из первых стационаров города, где начали внедрять ЕМИАС.

Сейчас система работает во всех отделениях больницы. Она позволяет медикам получать единую информацию о пациенте и сокращает объем работы с бумажными документами. По данным Беглова, на сегодняшний день ЕМИАС охватывает 50 из 69 городских больниц Петербурга, а завершить переход остальных стационаров планируется до конца 2026 года.

Внедрение московской ЕМИАС в петербургских стационарах началось в 2024 году. Петербург и Москва также договорились продолжать совместное развитие системы и адаптировать ее к потребностям городского здравоохранения.

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Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга