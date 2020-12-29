На выходных в Ленобласти ожидаются морозы до -32 градусов

На дорогах местами гололедица.

МЧС предупреждает, что согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на выходных на территории Ленобласти ожидаются сильные морозы и гололедица.

В субботу, 16 января, на территории Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22...-27, местами до -30...-32 градусов. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 17 января, ночью на востоке местами ожидается понижение температуры воздуха до -23...-27 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Ленобласти дети могут не ходить в школу из-за морозов.

Фото: Piter.tv