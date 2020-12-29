В Ленобласти дети могут не ходить в школу из-за морозов

В Ленинградской области установилась морозная погода. Комитет по образованию напомнил родителям, при какой температуре они могут оставлять детей дома.
Ученики 1-4 классов могут не посещать занятия, если на улице температура воздуха составляет -25 градусов и ниже. Для 5-8-х классов мороз от -28 градусов является причиной остаться дома, а для старшеклассников – от минус 30 градусов.
Школам в такую погоду рекомендутся скорректировать план занятий физкультурой на улице и следить за температурой в школьных кабинетах.
Минувшая ночь оказалась в Петербурге самой холодной с начала зимы.
Фото: Piter.tv
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