В Ленобласти дети могут не ходить в школу из-за морозов

Начальная школа может не приходить на занятия уже при -25 градусах.

В Ленинградской области установилась морозная погода. Комитет по образованию напомнил родителям, при какой температуре они могут оставлять детей дома.

Ученики 1-4 классов могут не посещать занятия, если на улице температура воздуха составляет -25 градусов и ниже. Для 5-8-х классов мороз от -28 градусов является причиной остаться дома, а для старшеклассников – от минус 30 градусов.

Школам в такую погоду рекомендутся скорректировать план занятий физкультурой на улице и следить за температурой в школьных кабинетах.

Минувшая ночь оказалась в Петербурге самой холодной с начала зимы.

Фото: Piter.tv