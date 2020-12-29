Минувшая ночь оказалась в Петербурге самой холодной с начала зимы

Ночью столбики термометров опустились до -16,8 градуса.

В Петербурге зафиксирован новый зимний рекорд – ночь с 14 на 15 января стала самой холодной с начала сезона. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ночью столбики термометров опустились до -16,8 градуса. Еще холоднее может стать в ночь на 16 января, прогнозируется до -18 градусов.

Днем 15 января в Петербурге ожидается небольшой снег, а также северо-восточный ветер. На улице станет немного теплее, столбики термометров поднимутся до -8 градусов.

Петербуржцам пообещали настоящую русскую зиму.

Фото: Piter.tv