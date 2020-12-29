Петербуржцам пообещали настоящую русскую зиму

В ближайшие дни будет идти снег.

В Петербурге в этом году будет настоящая русская зима с сугробами и морозами. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал профессор российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Снег будет, трудно сказать в каком количестве, но близко к норме. Валерий Малинин, синоптик

В пятницу,14 января, город ожидают снегопады, также не исключен снег и в выходные дни.

Ранее Piter.TV рассказал, где покататься на лыжах в Петербурге.

Фото: Piter.tv