  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам пообещали настоящую русскую зиму
Сегодня, 8:36
128
nastya960

Петербуржцам пообещали настоящую русскую зиму

0 0

В ближайшие дни будет идти снег.

В Петербурге в этом году будет настоящая русская зима с сугробами и морозами. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал профессор российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Снег будет, трудно сказать в каком количестве, но близко к норме.

Валерий Малинин, синоптик

В пятницу,14 января, город ожидают снегопады, также не исключен снег и в выходные дни.

Ранее Piter.TV рассказал, где покататься на лыжах в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии