В субботу в Петербурге будет дождливо и ветрено

Температура воздуха в этот день поднимется до +14…+16 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу рассказали о погоде на завтра. В субботу, 12 сентября, в городе будет дождливо и ветрено. Об этом спасатели заявили, сославшись на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе на Неве будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы будут достигать 7-12 м/с, в прибрежных районах ветер разгонится до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов. Днем потеплеет до +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге миновала угроза наводнения.

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