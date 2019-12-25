Суббота в Ленобласти выдастся безоблачной и безветренной

Температура достигнет+26 градусов.

В первый выходной на неделе в Ленинградской области обещана комфортная погода. Синоптики обещают теплый летний день без осадков. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

Ночная температура установится на отметках от +4 до +9 градусов, у водоемов - +13 градусов. Днем столбик термометра покажет от +21 до +26 градусов.

Ветер южных и юго-восточных направлений будет дуть со скоростью 1-4 м/с ночью, и 3-8 м/с - после рассвета.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти планируют активно решать проблему долгостроев.

Фото: Pixabay