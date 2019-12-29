Су-34М хотят оснастить "Цирконом" и "Ониксом"

Работы по вооружению самолетов возобновятся.

Истребители-бомбардировщики Су-34М хотят оснастить "Цирконом". Ранее работы по данным самолетам были отложены по нетехническим причинам. По данным эксперта Максима Климова из "Военно-промышленного курьера, работы возобновятся. Российские Су-34М получат противокорабельные ракеты "Оникс" и "Циркон". Напомним, что модернизированные самолеты по сравнению с Су-30СМ имеют больший радиус. У них также увеличена боевая нагрузка, что позволяет нести больше ПКР.

Сейчас морская авиация ВМФ делает ставку на "тактические" ПКР типа Х-35. Военный специалист отмечает, что это подводит носители РФ под расстрел. Их ликвидируют еще до выхода на дальность применения ракет. Данная ситуация связана с резким увеличением дальности зенитных управляемых корабельных ракет противника.

Ранее МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок.

Видео: YouTube/Anton Komogortsev