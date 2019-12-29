Разработчики облегчили управление пилотам, чтобы они сосредоточились на воздушном бое.

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе корпорации-разработчика. Информацию "РИА Новостям" предоставил гендиректор Илья Тарасенко.

Приоритетными целями становятся повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования. Летчик сможет вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Система защищает авиационную технику от превышения предельных перегрузок. Критические показатели достигают диапазона 1-2G. Для этого потребуется приложить дополнительные усилия на ручку управления самолетом.

Систему уже начали внедрять в российские истребители.

Ранее пролетающий российский самолет вынудил Великобританию поднять свои истребители.

Видео: YouTube/Минобороны России