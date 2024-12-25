Стюардессу из Петербурга убили в отеле Дубая после преследования

Убийство в Дубае вскрыло историю многомесячного давления и угроз.

Стюардессу из Санкт-Петербурга нашли убитой в одном из отелей Дубая, следствие считает, что перед гибелью женщина длительное время подвергалась преследованию и насилию со стороны обвиняемого. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Тело 25-летней уроженки Санкт-Петербурга Анастасии было обнаружено в декабре в номере отеля в Дубае. По данным следствия, на теле погибшей зафиксировано около 15 ранений. По подозрению в убийстве задержан 41-летний мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях. Как установлено, пара познакомилась в Санкт-Петербурге около двух лет назад. Отношения продлились несколько месяцев, после чего женщина попыталась их прекратить. По словам близких и подруги погибшей, после расставания мужчина начал систематически преследовать Анастасию, угрожать ей и контролировать её передвижения.

Со слов окружения, женщина неоднократно обращалась с заявлениями в полицию, однако, по её словам, действенной защиты она не получила. Опасаясь за свою жизнь, Анастасия несколько раз меняла место проживания и в итоге решила уехать за границу, рассчитывая начать новую работу в авиакомпании. В декабре она прилетела в Объединённые Арабские Эмираты для прохождения медицинской комиссии и обучения. По версии следствия, обвиняемый отследил её местонахождение и прибыл в Дубай. В номер отеля, где находилась женщина, он, предположительно, попал с помощью третьих лиц, введённых в заблуждение.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время он находится под стражей. Следственные органы проверяют возможную причастность других лиц к произошедшему. Тело погибшей пока остаётся на территории ОАЭ. Родственники сообщили, что бывший работодатель Анастасии пообещал содействие в транспортировке. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV