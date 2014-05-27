Стюардесса отбила девочку от пристававшего к ней мужчины

Незнакомец попытался увести ребенка с одной из детских площадок в городе Сертолово Ленинградской области. Журналисты телеканала "360.ru" сообщили со ссылкой на очевидцев о том, что подозрительного мужчину заметила стюардесса авиакомпании Smartavia. Ей удалось отбить девочку у злоумышленника. Анна сообщила прессе, что она пришла за дочерью в школу и ждала ее в находящемся рядом парке. В какой-то момент она заметила на соседней лавочке мужчину 50 лет. Рядом с ним находилась восьмилетняя малышка. Местный житель активно общался с ребенком, поэтому изначально Анна подумала, что он является отцом.

Меня насторожило, что человек находится в алкогольном опьянении рядом с детьми. Он все время пытался обнять и поцеловать эту девочку. Я подошла к ним поближе и услышала, как он просит ее посидеть рядом с ним. Девочка в ответ просила убрать руки. Анна, очевидица

В какой-момент к скамейке подошел мальчик, который оказался братом девочки. Он стал говорить о том, что пора отправляться учебное заведение. Мужчина вмешался в диалог со словами о том, что пусть ребенок останется с ним в парке. В результате девочка никуда не пошла. Затем подозрительный мужчина стал звать школьницу пойти с ним. В этот момент Анна решилась пойти за ними. Ей удалось схватить девочку за руку и спросить у нее, кем мужчина ей приходится. Ребенок указал на то, что взрослый мужчина является ее другом. Стюардесса приняла решение начать снимать происходящее на видео и узнавать у мужчины о том, куда тот хотел отвести ребенка. Местный житель успел сообщить прохожим, что хорошо и давно знает девочку, а на просьбу отдать школьницу отреагировал агрессивно. Тогда очевидцы вызвали полицию, а девочка сбежала на территорию школы. Злоумышленник также скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

Мы дождались, когда у дочери закончится кружок. После этого отвели девочку домой и передали матери. Потом со мной связалась инспектор по делам несовершеннолетних. Меня вызывали в полицию. Мужчину задержали в этот же вечер. Анна, очевидица

В Сертолово задержан местный житель, который приставал к 8-летней девочке.

Фото и видео: 360.ru