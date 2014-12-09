В Сертолово задержан местный житель, который приставал к 8-летней девочке

В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.

Как сообщает издание 78.ru, накануне в Сертолово был задержан мужчина, пристававший к второкласснице. О происшествии в правоохранительные органы сообщила мать девочки.

Местный житель, взрослый мужчина, начал свои происки на улице Молодцова. Сначала злоумышленник пытался убедить девочку в том, что он ее друг; затем стал трогать девочку за талию и другие места и целовать. Мужчина хотел затащить школьницу в машину, но в происходящее вовремя вмешались неравнодушные прохожие.

Задержание правоохранителями не заставило себя ждать. Совсем скоро мужчину 49-ти лет приняли в полиции. В настоящий момент по факту инцидента проходит проверка.

Не так давно Piter.TV писал о заключении под стражу уроженца Пермского края, который вел интимную переписку с семилетней петербурженкой.

Фото: 78.ru