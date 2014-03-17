Японские ученые занялись развитием ветеринарной регенеративной медицины.

Стволовые клетки помогут находящимся под угрозой исчезновения диким кошкам. Японские ученые пояснили, что какими бы разными они ни казались, у людей и кошек схожие заболевания. Однако с точки зрения здравоохранения ветеринарная регенеративная медицина все еще не так развита. Возможным решением могут стать эмбриональные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в различные типы клеток и пересаживаться для восстановления внутренних повреждений. Кроме того, они характеризуются почти естественным состоянием, схожим с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками (iPS). Недавние исследования, результаты которых опубликованы в научном журнале Regenerative Therapy,.позволили успешно получить iPS-клетки кошек, но не эмбриональные стволовые клетки, поэтому исследования этих клеточных линий необходимы для улучшения качества iPS-клеток.

Профессор Синго Хатойя из Университета Осаки возглавил команду аспирантов Высшей школы ветеринарных наук, которая впервые получила эмбриональные стволовые клетки кошек с помощью выращенных в лаборатории бластоцист. Команда провела экстракорпоральное оплодотворение сперматозоидов и яйцеклеток, взятых из репродуктивных органов, удалённых во время стерилизации кошек. Исследователям удалось получить высококачественные эмбриональные стволовые клетки кошек, выделив внутреннюю клеточную массу из эмбрионов на стадии бластоцисты и культивировав их. Их можно поддерживать в недифференцированном состоянии, и они могут дифференцироваться в три зародышевых листка: энтодерму, эктодерму и мезодерму.

Эмбриональные стволовые клетки являются плюрипотентными клетками, поэтому мы считаем, что сравнительные исследования с использованием ИПСК будут способствовать дальнейшему развитию ветеринарной регенеративной медицины. Синго Хатой, профессор

Иностранный специалист добавил, что успешное получение эмбриональных стволовых клеток кошек в ходе проведенного исследования может способствовать развитию ветеринарной регенеративной медицины за счёт проведения сравнительных исследований с использованием ИПСК кошек. Дополнительно возможность получения спермы и яйцеклеток из эмбриональных стволовых клеток кошек может помочь сохранить исчезающие видов диких кошек.

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Фото: Университет Осаки, Высшая школа ветеринарных наук в Японии