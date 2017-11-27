Pixar анонсировали новый мультфильм "Душа"

Действие картины развернется в космосе.

Знаменитая студия Pixar, известная мультфильмами "История игрушек", "Корпорация Монстров", "В поисках Немо", "Вверх!", анонсировала новый проект под названием "Душа".

О новом мультике пока известно не много. Известно, что он расскажет о приключениях главных героев из Нью-Йорка в далекий космос, где им предстоит найти ответы "на самые важные вопросы бытия".

Имена причастных к ленте людей пока не называются. Известно, что на экраны картина выйдет в 2020 году.

Ранее мы публиковали трейлер мультфильма "Вперед", над которым работали Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.

Фото: открытые источники