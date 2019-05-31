В сети появился трейлер нового мультфильма "Вперёд" студии Pixar

Старт проката запланирован на 6 марта 2020 года.

Студия Pixar показала трейлер своего нового анимационного проекта "Вперед". Премьера мультфильма намечена на март 2020 года.

Сюжет перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются в путешествие на поиски нового источника волшебства.

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.

Напомним, что 20 июня в прокат выходит мультфильм "История игрушек 4". Согласно сюжету, Энди поступил в колледж, и игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, где они знакомятся с Форки. Теперь ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать ей, что она является игрушкой. Этот персонаж считает себя настоящим, так как собран из подручных вещей.

Видео: Pixar