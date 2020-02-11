Фанаты предположили, что рисунок, скорее всего, передаёт детали сюжета картины.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что Marvel представила новый логотип фильма "Вечные". Соответствующее изображение появилось в Twitter-аккаунте студии.

На фотографии изображена нашивка с формы, которую носят герои фильма. Логотип изображен в виде циферблата. Однако вместо минутных делений он показывает иероглифы. Соответствующее изображение появится на футболках и кепках.

Фанаты предположили, что рисунок, скорее всего, передаёт детали сюжета картины.

Кинолента "Вечные" выходит в прокат 20 сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились новые кадры со съемок "Вечных" с Китом Харингтоном.

Видео:JoBlo Movie Trailers; Фото:@MCU_Direct/Twitter