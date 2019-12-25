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Студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории "Игры престолов"
Сегодня, 15:52
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IRINA_CHALKINA

Студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории "Игры престолов"

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Подробности, в том числе о том, какая сюжетная линия будет в центре истории, пока держатся в секрете.

Во вторник, 21 июня, стало известно о том, что студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории "Игры престолов". Об этом сообщает Insider.

В настоящий момент, студия проводит кастинг актеров, которые сыграют короля Визериса I , принцессу Рейниру, королеву Алисенту Хайтауэр и Эйгона II.

Сюжет предыстории к сериалу "Игра престолов" держится в секрете.  

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге оштрафовали на миллион долларов американскую певицу Мадонну.

Фото:кадр из "игры престолов"

Теги: игра престолов, студия hbo
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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