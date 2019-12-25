Во вторник, 21 июня, стало известно о том, что студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории "Игры престолов". Об этом сообщает Insider.
В настоящий момент, студия проводит кастинг актеров, которые сыграют короля Визериса I , принцессу Рейниру, королеву Алисенту Хайтауэр и Эйгона II.
Сюжет предыстории к сериалу "Игра престолов" держится в секрете.
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Фото:кадр из "игры престолов"
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