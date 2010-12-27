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Студия Артемия Лебедева показала обновлённый дизайн билетов РЖД
Сегодня, 12:13
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IRINA_CHALKINA

Студия Артемия Лебедева показала обновлённый дизайн билетов РЖД

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На итоговом варианте нет просьбы пускать пассажиров сверху на нижнюю полку.

В понедельник, 30 декабря, студия Артемия Лебедева показала обновлённый дизайн билетов РЖД. Изображения появились на официальном сайте студии. 

"Теперь у Российских железных дорог есть электронные билеты с потрясающим дизайном — понятные и удобные",

—сказано в сообщении.

Отметим, что на окончательном варианте билета  нет просьбы пускать пассажиров сверху на нижнюю полку.

Кроме того, на билете появились полезные для пассажира блоки информации: адрес вокзала, время в пути и часовой пояс. Также студия добавила специальный раздел, в котором рассказывают о тарифе и классе обслуживания, что помогает пассажиру подготовиться к поездке.

Ранее мы сообщали о том, что пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования.

Фото:студия дизайна Артемия Лебедева

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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