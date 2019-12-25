  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Студентов-медиков из карантинного общежития перевели на дистанционное обучение
Сегодня, 13:23
81
nastya960

Студентов-медиков из карантинного общежития перевели на дистанционное обучение

0 0

У одного из студентов из Италии подтвердилось наличие коронавируса.

Студентов СЗГМУ им. Мечникова, которые сейчас находятся на карантине, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.  

У одного из студентов из Италии подтвердилось наличие коронавируса. Студенты общежития, в котором жил и итальянец, поместили на 14-дневный карантин. Студентов кормят трижды в день и измеряют температуру.

Напомним, в Петербурге 5 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом — инфекцию диагностировали у студента из Италии. Из-за него в карантин попали около 700 студентов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, мечникова, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии