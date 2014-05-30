Студентка ростовского училища напала с топором на бывшую подругу

После случая нападения на 17-летнюю студентку в ростовском училище имени Грекова, была арестована одна из воспитанниц учреждения. 9-летняя подозреваемая напала на свою бывшую подругу с топором из пожарного щита посреди лекции. О произошедшем в интервью телеканалу "360" рассказала защитившая первокурсницу учительница математики Ольга Лелик.
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Решение о задержании фигурантки принял Ленинский суд Ростова-на-Дону: возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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Фото: Piter.TV
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