В Москве при обрушении металлических конструкций на стройке погиб человек

Ещё двое госпитализированы с травмами.

На улице Маршала Савицкого, 16 в Москве произошёл несчастный случай. В результате обрушения металлической балки 1 человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД.

Обрушение на стройке случилось утром. Погибшему не успели оказать помощь, а двоих пострадавших госпитализировали с травмами.

Вывоз спасателей при этом не потребовался.

Ранее мы сообщили о том, что возгорание "Жигулей" в Тушино привело к гибели человека.

Фото: Piter.TV