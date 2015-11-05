  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве при обрушении металлических конструкций на стройке погиб человек
Сегодня, 12:01
129
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Москве при обрушении металлических конструкций на стройке погиб человек

0 0

Ещё двое госпитализированы с травмами.

На улице Маршала Савицкого, 16 в Москве произошёл несчастный случай. В результате обрушения металлической балки 1 человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД.

Обрушение на стройке случилось утром. Погибшему не успели оказать помощь, а двоих пострадавших госпитализировали с  травмами.

Вывоз спасателей при этом не потребовался. 

Ранее мы сообщили о том, что возгорание "Жигулей" в Тушино привело к гибели человека.

Фото: Piter.TV

Теги: москва, новости россии, происшествия, стройка
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии