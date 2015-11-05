В Москве при обрушении металлических конструкций на стройке погиб человек

На улице Маршала Савицкого, 16 в Москве произошёл несчастный случай. В результате обрушения металлической балки 1 человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД.
Обрушение на стройке случилось утром. Погибшему не успели оказать помощь, а двоих пострадавших госпитализировали с травмами.
Вывоз спасателей при этом не потребовался.
Ранее мы сообщили о том, что возгорание "Жигулей" в Тушино привело к гибели человека.
Фото: Piter.TV
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