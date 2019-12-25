Возгорание "Жигулей" в Тушино привело к гибели человека

Заявка поступила рано утром. Площадь пожара составила 100 кв.м.

В столичном районе Южное Тушино произошёл пожар в ожном из гаражей. Пламя охватило автомобиль "Жигули", в результате погиб 1 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар был зафиксирован в 7:41 утра по адресу: Строительный проезд, 5А.

Огонь охватил 100 кв.м. Его удалось локализовать, однако без жертвы не обошлось.

Ранее мы сообщили о том, что в Красноярске на трёх школьниц обрушилась лампа во время урока.

Фото: Piter.TV