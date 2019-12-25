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В Красноярске на трёх школьниц обрушилась лампа во время урока
Сегодня, 12:58
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В Красноярске на трёх школьниц обрушилась лампа во время урока

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В учебном заведении намерены провести служебную проверку.

В красноярской школе № 90 произошёл неприятный инцидент. На трёх школьниц обрушилась лампа прямо во время урока. О реакции руководства учреждения рассказала мать одной из пострадавших девочек в беседе с телеканалом "360".

Женщина отметила, что светильник упал в самом начале занятия. Учитель отвёл девочек к врачу, а затем матери позвонила замдиректора школы и извинилась. Теперь в учебном заведении должны провести служебную проверку. 

Первая часть лампы задела сначала одну девочку, потом вторую, а оставшиеся детали рухнули на дочку. Учитель повел их сразу же к врачу. Потом дочь позвонила мне и сообщила, что с ней все хорошо и домой ей не нужно.

собеседница телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что школьник избил своего сверстника в Кузбассе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

 

Теги: красноярск, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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