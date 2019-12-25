  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьник избил своего сверстника в Кузбассе
Сегодня, 15:23
84
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Школьник избил своего сверстника в Кузбассе

0 0

Свидетель инцидента утверждает, что между школьниками произошла драка.

В школе города Топки Кемеровской области произошёл инцидент с двумя подростками. Судя по кадрам в соцсетях, один мальчик повалил другого на землю и начал избивать. Знакомый с ситуацией источник телеканал "360" заявляет, что это было не одностороннее нападение, а драка.

Сотрудниками СК по Кузбассу проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Следственная группа уже провела осмотр места избиения в  МБОУ "Усть-Сосновская ООШ". Устанавливается возраст её участников и причина конфликта, если таковой имел место быть.

Процессуальное решение будет принято после юридической оценки действий руководства учебного заведения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ногинске нашли тело 11-летнего мальчика в квартире его матери.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение несовершеннолетнего, кузбасс, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии