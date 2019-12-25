Школьник избил своего сверстника в Кузбассе

Свидетель инцидента утверждает, что между школьниками произошла драка.

В школе города Топки Кемеровской области произошёл инцидент с двумя подростками. Судя по кадрам в соцсетях, один мальчик повалил другого на землю и начал избивать. Знакомый с ситуацией источник телеканал "360" заявляет, что это было не одностороннее нападение, а драка.

Сотрудниками СК по Кузбассу проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Следственная группа уже провела осмотр места избиения в МБОУ "Усть-Сосновская ООШ". Устанавливается возраст её участников и причина конфликта, если таковой имел место быть.

Процессуальное решение будет принято после юридической оценки действий руководства учебного заведения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ногинске нашли тело 11-летнего мальчика в квартире его матери.

Фото: Piter.TV