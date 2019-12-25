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Студенты, заболевшие коронавирусом, не смогут прийти в СПбГУ на пары
Сегодня, 15:30
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Студенты, заболевшие коронавирусом, не смогут прийти в СПбГУ на пары

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Теперь пропуска зараженных студентов и работников Университета будут блокировать. При выздоровлении электронное удостоверение начнет работать.

На последнем ректорском совещaнии в СПбГУ приняли решение блокировать пропускные удостоверения студентов и работников учреждения, если те заболели коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке / разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода / проезда на территорию СПбГУ.

Заместитель ректора по безопасности СПбГУ

Меру решили предпринять в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. По мнению руководства Университета, данный метод позволит обеспечить безопасность студентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что студента СПбГУ выгнали из фольклорного ансамбля из-за ориентации.

Фото: Piter.tv

Теги: высшее образование, коронавирусные ограничения, спбгу коронавирус, университет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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zevidon
Сегодня 15:50

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
zevidon
Сегодня 15:50

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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