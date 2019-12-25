Студенты, заболевшие коронавирусом, не смогут прийти в СПбГУ на пары

Теперь пропуска зараженных студентов и работников Университета будут блокировать. При выздоровлении электронное удостоверение начнет работать.

На последнем ректорском совещaнии в СПбГУ приняли решение блокировать пропускные удостоверения студентов и работников учреждения, если те заболели коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке / разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода / проезда на территорию СПбГУ. Заместитель ректора по безопасности СПбГУ

Меру решили предпринять в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. По мнению руководства Университета, данный метод позволит обеспечить безопасность студентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что студента СПбГУ выгнали из фольклорного ансамбля из-за ориентации.

Фото: Piter.tv