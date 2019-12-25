Студенты, заболевшие коронавирусом, не смогут прийти в СПбГУ на пары

На последнем ректорском совещaнии в СПбГУ приняли решение блокировать пропускные удостоверения студентов и работников учреждения, если те заболели коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.
После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке / разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода / проезда на территорию СПбГУ.
Заместитель ректора по безопасности СПбГУ
Меру решили предпринять в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. По мнению руководства Университета, данный метод позволит обеспечить безопасность студентов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что студента СПбГУ выгнали из фольклорного ансамбля из-за ориентации.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.