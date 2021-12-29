Студенты-медики помогают жителям Ленобласти

Студенты работают во всех районах региона.

В Ленобласти трудятся 483 студента медицинских вузов и колледжей, которые помогают больницам в период возросшей заболеваемости. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Студенты работают во всех районах региона. В основном, они помогают обрабатывать обращения жителей в call-центрах, вносить информацию о заболевших, работают на ставках младшего и среднего медицинского персонала. Некоторые обучающиеся проходят стажировку в качестве врачей-специалистов.

Студенты, помогающие сейчас в регионе, учатся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова, Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Выборгском и Тихвинском медицинских колледжах и так далее.

Ранее стало известно, что Ленобласть собирает гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР.

Фото: правительство Ленобласти