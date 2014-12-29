Студенты СПбГУП обратились к Путину после отстранения ректора Запесоцкого

В Петербурге учащиеся гуманитарного университета пожаловались Путину на проверку вуза.

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов направили обращение президенту России Владимиру Путину в связи с отстранением от должности ректора Александра Запесоцкого.

В письме учащиеся заявили, что считают назначение временно исполняющего обязанности ректора Евгения Лубашева незаконным. Они также выразили недовольство действиями представителей прокуратуры и других силовых структур, которые проводят проверку в университете.

По словам студентов, сотрудников учебного заведения подвергают длительным допросам и угрожают привлечением к уголовной ответственности за отказ выполнять устные распоряжения.

Ранее суд отстранил Александра Запесоцкого от руководства университетом. Прокуратура утверждает, что передача здания СПбГУП в собственность вуза могла быть произведена с нарушениями, а сам ректор, по версии следствия, мог быть причастен к незаконному обогащению.

