В петербургском "Акушерском колледже" открыли новое направление подготовки — фармацевтику

Студентов будут обучать в оснащённых лабораториях и кабинетах на базе основного общего образования

В "Акушерском колледже" Санкт-Петербурга открылся набор на новое направление подготовки — фармацевтику. Как сообщает пресс-служба городского правительства, специалистов будут готовить на базе основного общего образования с акцентом на практическую подготовку.

Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах химии, ботаники, основ лекарствоведения, а также в лабораториях изготовления и контроля качества лекарственных препаратов. В прошлом учебном году дни открытых дверей колледжа посетили более 1500 школьников. Знакомство с новой специальностью также проходило в рамках профориентационного проекта "Выбираю профессию руками", отметили в пресс-службе.

Расширение направлений подготовки связано с растущим спросом на средний медицинский персонал и фармацевтов в системе здравоохранения Петербурга. Колледж, исторически специализирующийся на акушерском деле, продолжает развивать образовательную базу в соответствии с потребностями городского рынка труда.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга открыли поликлинику на 600 посещений.

Фото: Piter.TV