Рисунок появился на одной из стен дома на Моховой улице.

Студенты Академии Штиглица нарисовали нового рыжеволосого ангела. Рисунок появился на одной из стен дома на Моховой улице. Об этом сообщили участники арт-группы на своей странице в Instagram angel.lev.spb.

"Берегите в себе Ангела! К сожалению, Ангела на Моховой нам удалось накрасить только со второго раза. В этот раз нас выгнали не сотрудники ЖКХ, а местные жители дома с полицией", - написали художники.

На рисунке изображен ангел, перевязанный белыми лентами. Он держится правой рукой за лицо, его глаза полны грусти.

Художники надеются, что в будущем удастся легализовать их творчество. Тогда ангелы будут радовать прохожих на улицах города.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут ввести запрет на закрашивание граффити.

Видео: Instagram / angel.lev.spb