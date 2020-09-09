Студенты Академии Штиглица нарисовали нового рыжеволосого ангела. Рисунок появился на одной из стен дома на Моховой улице. Об этом сообщили участники арт-группы на своей странице в Instagram angel.lev.spb.
"Берегите в себе Ангела! К сожалению, Ангела на Моховой нам удалось накрасить только со второго раза. В этот раз нас выгнали не сотрудники ЖКХ, а местные жители дома с полицией", - написали художники.
На рисунке изображен ангел, перевязанный белыми лентами. Он держится правой рукой за лицо, его глаза полны грусти.
Художники надеются, что в будущем удастся легализовать их творчество. Тогда ангелы будут радовать прохожих на улицах города.
Ранее мы писали, что в Петербурге могут ввести запрет на закрашивание граффити.
Видео: Instagram / angel.lev.spb
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