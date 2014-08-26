Студенты Академии Репина смогут бесплатно ходить на выставки Русского музея

Будущие художники Петербурга получат бесплатный пропуск.

Студенты очной формы обучения Санкт-Петербургской государственной академии художеств имени Ильи Репина получат возможность бесплатно посещать выставки Русского музея. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

В рамках новой программы сотрудничества студенты смогут посетить пять экспозиций — "Наш авангард", "Фёдор Васильев. К 175-летию со дня рождения", "О, море, море!", "Мы от рода русского" Григория Гукасова и "Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения". Для получения бесплатного билета достаточно предъявить действующий студенческий билет Академии в кассе музея.

Как уточнили в пресс-службе Русского музея, в июне 2026 года во время Петербургского международного экономического форума планируется подписание масштабного соглашения между Академией Репина и музеем. Оно направлено на развитие совместных образовательных и просветительских проектов в сфере искусства.

Фото: пресс-служба Русского музея

