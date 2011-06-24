Очередь в несколько сотен человек выстроилась у Эрмитажа в День учителя

Музеи комплекса работали по бесплатным билетам, которые необходимо было получить онлайн заранее.

Длинные очереди образовались у входа в Эрмитаж на Дворцовой площади 5 октября. Несколько сотен человек выстроились вдоль Зимнего дворца, чтобы бесплатно посетить музей в День учителя.

Как ранее сообщала пресс-служба Эрмитажа, в этот день бесплатный вход был предусмотрен для всех посетителей Главного музейного комплекса, Главного штаба, центра "Старая Деревня", Дворца Меншикова, Музея императорского фарфорового завода и Зимнего дворца Петра I.

Для посещения музея в льготный день необходимо было заранее получить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа. Бесплатные билеты традиционно выпускаются ограниченными партиями, чтобы обеспечить равный доступ для всех желающих.

