Студентам из Казахстана разрешили перенести экзамены в СПбГУ

Для этого студентам нужно связаться с вузом.

Студентам СПбГУ, которые находятся на территории Казахстана и не могут сдать экзамены, составят индивидуальный график сессии. Об этом сообщила в виртуальной приемной вуза первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова.

Для этого студентам необходимо направить заявление и/или вовремя сообщить о возникших проблемах. Для тех, кто не может присутствовать лично организуют дистанционную сдачу экзаменов или перенесут их на другую дату.

Важно отметить, что в настоящее время, в частности, объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы). говорится в сообщении.

Посольство РФ в Казахстане принимает обращения по номеру +7 717 279 8213, +7 717 279 8214. Оно отвечает во вопросам авиасообщения: расписания, статуса авиарейсов, возврата авиабилетов.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались в Казахстане со 2 января после сообщения о повышении цен на газ. 10 января станет общенациональным траурным днем по погибшим. По оценке президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, скоро ситуация стабилизируется.

Фото: Piter.TV